Chiellini: "Meritavamo di fare risultato"

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a fine partita di questa seconda sconfitta consecutiva dei bianconeri. Ai microfoni di Dazn il difensore ha parlato con fiducia malgrado il ko al Diego Armando Maradona contro il Napoli: "La squadra ha giocato una buona partita. Dobbiamo essere soddisfatti e orgogliosi di quanto messo in campo. Siamo stati ordinati e meritavamo di fare risultato, al netto degli episodi. Non dobbiamo fare chiacchiere e proclami, dobbiamo lavorare e pensare al quotidiano - aggiunge - Sapevamo ci sarebbero state delle difficoltà, non di trovarci qui dopo tre partite. Ma è il calcio, ho tanti compagni che aiuteranno. Ora torniamo in campo martedì e torneranno i sudamericani".