Koulibaly: "Felici per la vittoria ma c'è tanto da lavorare"

Interviste 11 Settembre 2021 Fonte: DAZN



Interviste11 Settembre 2021DAZN"Più 8 dalla Juve? È presto, dobbiamo pensare solo a noi senza esaltarci troppo" Il Napoli batte la Juventus, 2-1 al Maradona, grazie al gol di Kalidou Koulibaly all'85'. Leader tecnico e carismatico, il difensore azzurro è stato il migliore in campo del Napoli, insieme ad Anguissa che ha sorpreso tutti.



Dopo il gol Koulibaly ha esultato sotto la curva B, strappando dalle mani di un fotografo la macchina fotografica per immortalare i tifosi impazziti alla sua rete. Nel post-partita il senegalese ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Ho visto tutti i tifosi che urlavano, era troppo bello e volevo fotografare quel momento. La vittoria è per loro, mancavano da troppo tempo allo stadio. Siamo tutti felici quando li vediamo così.



Dovevamo avere mentalità. mancavano alcuni giocatori sia a noi che a loro ma sapevamo di non dover prendere la partita in maniera superficiale. Ce l'abbiamo messa tutta e siamo felici della vittoria ma dobbiamo lavorare ancora tanto e continuare a fare bene.



Più 8 dalla Juve? È presto, dobbiamo pensare solo a noi senza esaltarci troppo. Dobbiamo continuare a fare tanto senza guardare agli altri.



Abbraccio con Lorenzo dopo il gol? Io e lui abbiamo un rapporto bellissimo. Ci vogliamo bene e questa è la prova della squadra e del gruppo che siamo. Lui ha corso fino a quando non ce la faceva più, così come chi è entrato e questo è un bel segnale per il futuro".



