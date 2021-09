Napoli-Juventus, i cancelli aprono alle 14

Cronaca11 Settembre 2021Corriere dello SportIn modo da poter avere un afflusso scorrevole in ogni settore dell'impianto Il campionato di Serie A riparte dopo la sosta riservata alle nazionali e lo fa con una delle sue sfide più belle. L'attesa dei tifosi è alle stelle per Napoli-Juve, big match della terza giornata (insieme a Milan-Lazio) che si giocherà alle 18 al Maradona. “I cancelli apriranno alle 14 e chiediamo la collaborazione strategica dei tifosi - ha dichiarato l'Head of Operations della società azzurra, Alessandro Formisano - Per noi è un sacrificio organizzativo e chiediamo pertanto a tutti di anticipare quanto più sia possibile in modo da poter avere un afflusso scorrevole in ogni settore dell'impianto”.