Interviste10 Settembre 2021Sky"Nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori qualcosa in più per uscirne" "Ho deciso di lasciare i sudamericani a casa, rientrerebbero tutti tra stanotte e domattina. Per me ha poco senso impiegare chi è stato in campo fino alle 3:30 di stanotte e arriva sabato mattina alle 11 in Italia. Cuadrado è l'unico che poteva venire, ma ha avuto un attacco di gastroenterite e non è potuto nemmeno rientrare in Italia per degli accertamenti. Rientrerà il prima possibile". Sarà una Juventus senza diversi titolari quella che sfiderà il Napoli sabato alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona: lo annuncia in conferenza stampa Massimiliano Allegri. I bianconeri faranno a meno di Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro, oltre che di Chiesa: "Ha avuto un risentimento muscolare - dice Allegri dell'esterno azzurro - la risonanza è negativa però preferisco preservarlo, soprattutto in vista di una partita di grande intensità come quella di domani sera".



Alla partita di Napoli la Juventus ci arriva con un punto in classifica dopo due giornate di campionato: "Sarà un mese stimolante: avremo il Napoli, poi la Champions, poi ancora il Milan e prima della pausa il derby. Nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori qualcosa in più per uscirne: siamo un'ottima squadra ma dobbiamo ancora crescere, il campionato è lungo e lo rimetteremo in piedi un pezzo alla volta". Idee chiare sugli obiettivi: "Pensiamo a domani, poi martedì c'è la prima di Champions che è molto importante. La Juventus punta sempre a essere competitiva a marzo per essere in lizza su tutti gli obiettivi. La squadra è ottima ma dobbiamo migliorare".



L'allenatore bianconero farà a meno anche di Ramsey, Arthur e Kaio Jorge: "Ramsey in settimana dovrebbe ritornare con la squadra, Kaio è in ritardo e Arthur a fine mese dovrebbe rientrare con la squadra. L'operazione è andata bene e non dovrebbero esserci intoppi". Nove assenze totali. "Ma questo non deve creare alibi -ammonisce Allegri - domani i giocatori che scenderanno in campo saranno in grado di disputare un'ottima partita. Abbiamo una squadra tecnica, ideale per sfidare il Napoli: ci sono ragazzi che sin qui hanno giocato poco e domani potranno dimostrare il loro valore. Da quando faccio l'allenatore accetto calendari e orari delle partite. Ci sono gli organi competenti che devono decidere cosa fare sulle partite. Su questo non mi sono mai espresso perché non sono in grado di farlo".



Per Napoli saranno convocati anche i giovani De Winter, Soulè e Miretti: "Verranno con noi e se necessario saranno della partita" spiega Allegri. Tra i titolari "ci sarà McKennie, vedremo in che ruolo" mentre "De Sciglio e Pellegrini sono pronti, dovrò valutare chi far giocare. Difesa a 3? Dovrò decidere oggi come giocare, però la parola emergenza non sussiste". L'allenatore si sofferma anche sui singoli: "Szczesny, a parte Udine dove ha avuto un attimo di cattiva gestione sul 2-2, è tornato bene dalla Nazionale ma ha fatto benissimo anche con l'Empoli in casa". Possibile che parta tra i titolari Kulusevski: "Ha ottime qualità: i ragazzi giovani però devono attraversare un percorso di crescita ma gli vengono addossate responsabilità che ora non riescono sempre a gestire. Non parlo di equilibri tecnici ma di una gestione mentale". Chiede spazio in attacco Kean: "L'ho ritrovato bene: è un ragazzo giovane, al Psg ha giocato tante partite e fatto diversi gol. L'abbiamo voluto e sarebbe arrivato a prescindere dalla partenza di Ronaldo".



Proprio l'addio di CR7 è uno dei temi della conferenza: "Cristiano non voleva più giocare nella Juventus, è andato e comunque sarebbe stato il suo ultimo anno - ricorda Allegri - abbiamo anticipato di un anno un processo. Ha fatto 3 anni meravigliosi qui e gli auguriamo il meglio, ma la vita va avanti. Non mi interessa parlare di quello che è stato. La Juve ha sempre vinto di gruppo, ce l'ha nel dna". Si riparte dopo lo stop per le nazionali e il ko casalingo contro l'Empoli: "Abbiamo giocato una partita frenetica - ammette l'allenatore - c'era tanta voglia di decidere la partita singolarmente. Dobbiamo avere la consapevolezza di una squadra forte. Le partite durano 95 minuti ed è fondamentale la gestione dell'imprevisto".



