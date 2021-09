Napoli-Juve si gioca sabato 11 alle 18

Cronaca4 Settembre 2021Corriere dello SportVia libera dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per la vendita dei biglietti solo ai possessori di voucher e di fidelity card Sabato 11 settembre è una data cerchiata in rosso per i tifosi del Napoli. Alle 18, infatti, gli azzurri di Luciano Spalletti ospitano nella terza giornata di campionato la Juve di Massimiliano Allegri. Quella con i bianconeri non è mai una partita come le altre per il popolo partenopeo, pertanto la tensione è tanta. Insigne e compagni sono a punteggio pieno, mentre la Juve ha raccolto solo un punto. Intanto arrivano buone notizie per i tifosi dopo che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva bloccato la vendita dei tagliandi. È infatti arrivato il via libera: ecco chi potrà già acquistare il biglietto per assistere al big match del terzo turno.



Biglietti Napoli-Juve: la nota degli azzurri

Nella nota ufficiale del Napoli si legge: "La SSCN è lieta di comunicare che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha precisato con una nota che si può procedere alla vendita dei tagliandi per i solo possessori di voucher e di fidelity card, per la gara Napoli-Juventus in programma sabato 11 settembre alle ore 18.00 allo stadio Maradona. La partenza è programmata per le 14:00 di oggi, fino a domenica 5 settembre alle ore 23:59 per i possessori di voucher. Da lunedì 6 settembre alle ore 10:00 la vendita è riservata per tutti i possessori di Fidelity Card, fino a una determinazione definitiva da parte dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive. Pur non avendo alcuna responsabilità per quanto sta accadendo, la SSCN si scusa per il disagio con i propri tifosi e con tutti gli appassionati che hanno intenzione di assistere alla gara allo Stadio".



