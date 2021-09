Amichevole con il Benevento al Maradona

Cronaca2 Settembre 2021Corriere dello SportLa gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Ottochannel In vista di Napoli-Juve alla ripresa del campionato (sabato 11 settembre), il club azzurro ha ufficializzato l'amichevole con il Benevento di lunedì 6 settembre, allo stadio Maradona, alle ore 21. Per la gara, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Ottochannel, la vendita dei biglietti partirà dai Distinti Superiori, aprendo progressivamente gli altri settori una volta esaurite le disponibilità. Nel comunicato apparso sul suo sito il Napoli ha reso note anche le modalità di acquisto dei tagliandi.



La nota del Napoli

"Anche durante la pausa per le Nazionali, il grande calcio targato Napoli non si ferma. In vista di Napoli-Juventus, in programma sabato 11 settembre, gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno il Benevento in amichevole lunedì 6 settembre alle ore 21,00 allo stadio Maradona. L'ingresso sarà aperto a tutti al prezzo simbolico di 1,5 euro (costo necessario per gli oneri amministrativi), prezzo valido per tutti i settori. Per chi non potesse essere presente allo stadio, l'incontro sarà trasmesso gratuitamente, in diretta sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Calcio (per gli abbonati Sky), ed anche su Ottochannel, 696 del Digitale Terrestre. La partita sarà un test molto importante in vista della sfida contro la Juventus. Le vendite dei biglietti per lo stadio, inizieranno con i Distinti Superiori, una volta esaurita la disponibilità, a seguire saranno posti in vendita i Distinti inferiori, e con lo stesso criterio, progressivamente poi la Curva B, la Curva A, la Nisida e la Posillipo, nel rispetto delle norme Covid previste, anche con riferimento alla capienza. A partire dalle ore 12 di venerdì 3 settembre ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Questo il link per l'acquisto dei tagliandi https://sport.ticketone.it/search Sarà possibile acquistare massimo 4 tagliandi. Una volta completata la procedura d'acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (pdf), sarà necessario stamparlo ed esibirlo agli ingressi dello stadio. I tifosi del Benevento potranno acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti al prezzo di € 1,50 sia online che presso i punti vendita abilitati".