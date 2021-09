Come cambia il Napoli dopo la chiusura del mercato

Mercato 31 Agosto 2021



Cala il sipario sul calciomercato estivo e gli allenatori di Serie A possono iniziare a lavorare con le rose al completo





ACQUISTI: Anguissa (c, Fulham), Juan Jesus (d, svinc), Ounas (a, Crotone f.p.), Tutino (c, Salernitana f.p.), Malcuit (d, Fiorentina f.p.)



CESSIONI: Zedadka (d, Charleroi), Luperto (d, Empoli), Maksimovic (d, svinc), Bakayoko (c, Chelsea f.p.)



