Ecco cosa ha detto Spalletti a Petagna

È l'84' di Genoa-Napoli, il risultato è di 1-1 e c'è un calcio di punizione per gli azzurri dal vertice destro dell'area rossoblù: batte Mario Rui e Petagna, in campo da meno di due minuti, gira in rete di testa, regalando il successo a Luciano Spalletti. Proprio il tecnico toscano è protagonista di un siparietto con l'attaccante ex Atalanta e Spal, coinvolto in alcune trattative di mercato: "Tu resti qui", l'eloquente attestato di stima dell'allenatore.



Su Petagna sarebbe forte l'interesse della Sampdoria, una soluzione che non dispiacerebbe al giocatore, non del tutto convinto dall'idea di vivere un'intera stagione da comprimario. Il gesto di Spalletti, però, potrebbe cambiare la situazione e far saltare la trattativa: con maggiori garanzie di minutaggio da parte del tecnico, il centravanti scuola Milan si giocherebbe le proprie carte in Campania.