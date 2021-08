Di Lorenzo: "Una vittoria importante"

Interviste 29 Agosto 2021 Fonte: CalcioNews24



"Non era facile, il Genoa veniva da una sconfitta pesante ed era la prima in casa davanti ai tifosi"





Interviste29 Agosto 2021CalcioNews24"Non era facile, il Genoa veniva da una sconfitta pesante ed era la prima in casa davanti ai tifosi" Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa: le sue dichiarazioni.



ERRORE SUL GOL – «Io ho fatto la scelta di prendere quello più vicino alla porta, sfortunatamente la palla è andata più lunga. E' stata una vittoria importante, serviva andare alla sosta con questi tre punti. Dobbiamo continuare a lavorare, siamo sulla strada giusta».



CARTELLONE NELLO SPOGLIATOIO DOPO ESPULSIONE OSIMHEN – «Le cose di spogliatoio restano in spogliatoio. Abbiamo parlato. E' importante aver vinto anche con la sua assenza, è un giocatore importante per noi. Chi ha giocato al posto suo ha fatto una grande partita, ma lo aspettiamo».



NUOVO CORSO – «Stiamo seguendo al 100% Spalletti, lavoriamo bene, è un tecnico esperto, noi proviamo a portare sul campo quello che ci chiede. Siamo una squadra forte, ogni domenica dobbiamo dimostrarlo in campo. Oggi non era facile, il Genoa veniva da una sconfitta pesante ed era la prima in casa davanti ai tifosi. C'era da sporcarsi le mani e l'abbiamo fatto».



Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa: le sue dichiarazioni.ERRORE SUL GOL – «Io ho fatto la scelta di prendere quello più vicino alla porta, sfortunatamente la palla è andata più lunga. E' stata una vittoria importante, serviva andare alla sosta con questi tre punti. Dobbiamo continuare a lavorare, siamo sulla strada giusta».CARTELLONE NELLO SPOGLIATOIO DOPO ESPULSIONE OSIMHEN – «Le cose di spogliatoio restano in spogliatoio. Abbiamo parlato. E' importante aver vinto anche con la sua assenza, è un giocatore importante per noi. Chi ha giocato al posto suo ha fatto una grande partita, ma lo aspettiamo».NUOVO CORSO – «Stiamo seguendo al 100% Spalletti, lavoriamo bene, è un tecnico esperto, noi proviamo a portare sul campo quello che ci chiede. Siamo una squadra forte, ogni domenica dobbiamo dimostrarlo in campo. Oggi non era facile, il Genoa veniva da una sconfitta pesante ed era la prima in casa davanti ai tifosi. C'era da sporcarsi le mani e l'abbiamo fatto».