Petagna: "Sentivo che avrei segnato. Una grandissima gioia"

Interviste 29 Agosto 2021 Fonte: SSC Napoli



Interviste29 Agosto 2021SSC Napoli Andrea Petagna esprime la sua felicità dopo il gol che ha deciso il match di Marassi.



"Non vedevo l'ora di entrare perché sapevo che avrei potuto dare il mio contributo. Ringrazio la squadra per avermi sempre aiutato in un mese in cui ho avuto anche un piccolo infortunio"



"Il mister si fida di me e in settimana me lo ha dimostrato chiaramente. L'anno scorso non ho avuto grosse opportunità di esprimermi e spero di poterlo fare quest'anno".



"Il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra e con questo carattere possiamo arrivare in alto"



