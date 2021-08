Ballardini: "Il gol annullato? Non c'era fallo sul portiere"

Interviste29 Agosto 2021Corriere dello Sport"Nell'episodio c'erano 4-5 giocatori del Napoli vicino a me e ridevano. Pensavano anche loro che la rete fosse regolare" "Bella partita, ce la siamo giocata contro una grande squadra". E' il commento dell'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, dopo la sconfitta contro il Napoli: "E' stato un Genoa compatto, chiaro e intenso: venivamo da una brutta gara. I giovani? Alcuni di loro andranno a giocare e noi abbiamo dei calciatori più esperti. Il gol annullato? Penso che non sia fallo sul portiere. Nell'episodio c'erano 4-5 giocatori del Napoli vicino a me e ridevano. Pensavano anche loro che la rete fosse regolare. Ma finisce qui, possono commettere tutti un errore. Pandev? E' il più giovane in rosa, assieme ad altri - sottolinea ridendo il tecnico - Quando sta bene gioca. E' un giocatore giovane, lo dimostra ogni giornp durante la settimana. E' un esempio per tutti. Cambiaso? E' giusto che rimanga, mentre altri giovani è meglio che vadano a fare esperienza giocando".