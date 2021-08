Genoa-Napoli: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria a Marassi





Meret 6 - Al 21' viene chiamato in causa per la prima volta, chiudendo in angolo un destro pericolso sul primo palo di Ghiglione. Ad inizio ripresa è miracoloso sulla conclusione a botta sicura di Ghiglione, salvando il Napoli con un grande riflesso. Al 56' rischia grande in uscita, ma prima del tap-in di Pandev c'è il fallo di Buksa ravvisato dal VAR. Sull'1-1 può poco vista la conclusione ravvicinata



Di Lorenzo 5,5 - Spinge poco nel primo tempo, badando a non concedere spazio. Nella ripresa quale errore di posizionamento, ma soprattutto si dimentica di Cambiaso in occasione dell'1-1 lasciandolo tutto solo sul secondo palo.



Manolas 6,5 - Svetta di testa contro gli avversari allontanando le minacce aeree, fermando poi una ripartenza pericolosa al 35'. Un paio di interventi ruividi ma efficaci fermano gli attaccanti del Genoa,



Koulibaly 6,5 - Al 9' perde il contrasto con Ekuban al limite dell'area, ma è bravo a rientrare prontamente per allontanare un potenziale pericolo. Fisicamente domina sugli avversari, spingendosi più di una volta nella metà campo offensiva e sfiorando anche il gol con un sinistro dalla distanza



Mario Rui 6 - Le azioni più pericolose del Genoa arrivano dalle sue parti, con Ghiglione che spesso gli scappa alle spalle. Nervosissimo nel finale, si fa ammonire e costringe Spalletti a sostituirlo (dal 92' Juan Jesus SV)



Lobotka 6,5 - Ad inizio gara si propone spesso per lo scarico ai compagni, ma con effetti un po' confusionari. Cerca spesso l'anticipo difensivo tra le linee, generando tanto movimento in mediana. Più presente delle mezzeali in fase di impostazione, è quasi sempre presente per dare una mano ai compagni anche senza palla.



Fabian 6 - Come un diesel: parte male con diversi errori, poi al 38' un lampo con il mancino che porta in vantaggio il Napoli. La prestazione è ancora sottotono, lo salva il gol ma da lui ci si aspetta maggiore costanza.



Elmas 6 - Bravo a servire Insigne in profondità al quarto d'ora, con il Capitano che colpisce poi il legno esterno. Trova poco spazio nelle maglie difensive del Genoa, risultando spesso avulso dalla manovra. Corre tanto ed è da segnalare lo spirito di sacrificio per aiutare la squadra, esce applaudito da Spalletti(dal 92' Gaetano - SV).



Politano 6 - Porta grande pressing su Cambiaso, riuscendo a rallentare l'impostazione del Genoa. Sempre pericoloso quando punta l'uomo, è lucido al 38' quando serve Fabian al limite dell'area per l'1-0. Spesso aiuta in fase di ripiegamento e dopo il pari avversario è tra i pochi a provare l'iniziativa personale: due conclusioni con il mancino che vengono neutralizzate da Sirigu. (dall' 82 Petagna 7 - Ad un passo dalla possibile cessione, entra e gira di testa il 2-1 in rete, Provvidenziale)



Insigne 6,5 - Prende lui il centro dell'attacco al posto dello squalificato Osimhen, giocando lontano dalla porta in cerca di spazi. Al 13' grande taglio sul servizio si Elmas, ma il suo destro si stampa sul palo. Al 30' con una magia si libera di due avversari in area, trovando però i pugni di Sirigu. Delizioso il cambio gioco in occasione dell'azione dell'1-0. Nella ripresa cala di tono e torna nel suo ruolo naturale per il finale di partita: da segnalare un recupero da applausi a tempo quasi scaduto. Può giocare ovunque...



Lozano 5,5 - Pericoloso dopo 3' minuti con un ottimo inserimento nel cuore dell'area di rigore, ma il colpo di testa termina alto. Quando ha spazio alza i giri del motore puntando la difesa avversaria come al 27'. Nella ripresa ha l'occasione del 2-0 ma Sirigu si supera con il piede (dal 70' Ounas 6,5 - ingresso subito bruciante quando punta tutta la difesa rossoblu. Ha un altro passo quando scende palla al piede, la retroguardia del Genoa non lo ferma praticamente mai. Può diventare un'arma importante a gara in corso)



All. Spalletti 6,5 - La risolve dalla panchina, riuscendo a sfruttare a dovere la propria rosa. Insigne falso nueve è una costrizione per le assenze, ma la squadra nel primo tempo risulta compatta e con idee precise. Nella ripresa, complice anche il calo delle energie, la squadra tende a schiacciarsi di più e subisce il pareggio del Grifone. I suoi cambi sono però ancora decisivi, affidandosi anche a presunti partenti (Petagna e Ounas) che regalano il secondo successo consecutivo.

(riccardo catapano)