Il Napoli sbanca Marassi

Interviste 29 Agosto 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Alla fine di una partita sofferta e complicata, gli azzurri portano a casa i tre punti grazie ai gol di Fabian Ruiz e Petagna





Interviste29 Agosto 2021Corriere dello SportAlla fine di una partita sofferta e complicata, gli azzurri portano a casa i tre punti grazie ai gol di Fabian Ruiz e Petagna Il Napoli vince a Genova e resta a punteggio pieno in classifica. Fabian Ruiz e Petagna firmano la vittoria sul Genoa che consentirà agli azzurri di presentarsi a +5 in classifica sulla Juve nella supersfida dopo la sosta. E' stata una partita sofferta, complicata, che Spalletti è riuscito a portare a casa nel finale grazie a un colpo di testa dell'attaccante appena entrato dalla panchina e che sembrava destinato a passare alla Samp prima della chiusura del mercato: questo gol potrebbe cambiare la sua storia. Il Napoli l'aveva sbloccata nel primo tempo grazie a un sinistro a giro dal limite di Fabian Ruiz, Ballardini l'aveva ripresa grazie al baby Cambiaso, esterno del 2000 al suo primo centro in serie A.



E' stato un Napoli dai due volti: vivace, propositivo e pericoloso nel primo tempo, incerto e impreciso nella ripresa. Insigne schierato da prima punta è stato una spina nel fianco della difesa rossoblù, ha cucito il gioco, è stato prezioso per lo sviluppo della manovra ma soprattutto è stato il principale finalizzatore. La prima grande occasione l'ha sprecata di testa Lozano, poi il capitano azzurro ha colpito un palo e ha costretto a due grandi interventi Sirigu. Il jolly l'ha pescato invece Fabian Ruiz con un sinistro a giro dal limite, una magia che ha consentito al Napoli di andare al riposo in vantaggio.



Deluso dal primo tempo del Genoa (solo un intervento di Meret su Ghiglione), Ballardini ha cambiato volto alla squadra nella ripresa (Pandev e Buksa all'intervallo, Kallon e Masiello poco dopo). Mosse che hanno messo in difficoltà il Napoli, salvato da Meret (ancora su Ghiglione) e dal Var (gol annullato a Pandev per un contatto fra Buksa e il portiere azzurro). Ma per il pareggio era nell'aria, a firmarlo è stato il giovane Cambiaso, bravo a stringere al centro dall'esterno e a beffare Meret sul primo palo. Un brutto colpo per il Napoli, che ancora una volta però ha avuto il merito di non crollare. Spalletti si è giocato le carte Ounas e Petagna e proprio dall'attaccante è stato ripagato immediatamente. Punizione dalla corsia di Mario Rui e incornata vincente del bomber che ha regalato tre punti e il primo posto in classifica. E adesso c'è la Juve.



Il Napoli vince a Genova e resta a punteggio pieno in classifica. Fabian Ruiz e Petagna firmano la vittoria sul Genoa che consentirà agli azzurri di presentarsi a +5 in classifica sulla Juve nella supersfida dopo la sosta. E' stata una partita sofferta, complicata, che Spalletti è riuscito a portare a casa nel finale grazie a un colpo di testa dell'attaccante appena entrato dalla panchina e che sembrava destinato a passare alla Samp prima della chiusura del mercato: questo gol potrebbe cambiare la sua storia. Il Napoli l'aveva sbloccata nel primo tempo grazie a un sinistro a giro dal limite di Fabian Ruiz, Ballardini l'aveva ripresa grazie al baby Cambiaso, esterno del 2000 al suo primo centro in serie A.E' stato un Napoli dai due volti: vivace, propositivo e pericoloso nel primo tempo, incerto e impreciso nella ripresa. Insigne schierato da prima punta è stato una spina nel fianco della difesa rossoblù, ha cucito il gioco, è stato prezioso per lo sviluppo della manovra ma soprattutto è stato il principale finalizzatore. La prima grande occasione l'ha sprecata di testa Lozano, poi il capitano azzurro ha colpito un palo e ha costretto a due grandi interventi Sirigu. Il jolly l'ha pescato invece Fabian Ruiz con un sinistro a giro dal limite, una magia che ha consentito al Napoli di andare al riposo in vantaggio.Deluso dal primo tempo del Genoa (solo un intervento di Meret su Ghiglione), Ballardini ha cambiato volto alla squadra nella ripresa (Pandev e Buksa all'intervallo, Kallon e Masiello poco dopo). Mosse che hanno messo in difficoltà il Napoli, salvato da Meret (ancora su Ghiglione) e dal Var (gol annullato a Pandev per un contatto fra Buksa e il portiere azzurro). Ma per il pareggio era nell'aria, a firmarlo è stato il giovane Cambiaso, bravo a stringere al centro dall'esterno e a beffare Meret sul primo palo. Un brutto colpo per il Napoli, che ancora una volta però ha avuto il merito di non crollare. Spalletti si è giocato le carte Ounas e Petagna e proprio dall'attaccante è stato ripagato immediatamente. Punizione dalla corsia di Mario Rui e incornata vincente del bomber che ha regalato tre punti e il primo posto in classifica. E adesso c'è la Juve.