Genoa-Napoli: le probabili formazioni

Il Napoli è di scena sul campo del Genoa, dove l'anno scorso rimediò una brutta sconfitta, per restare a punteggio pieno e poter avere poi dopo la sosta diversi giocatori fuori e probabilmente anche un rinforzo in mediana dal mercato. Di fronte ci sarà una squadra in costruzione, che attende le ufficialità di addirittura sei acquisti e vive l'ennesima rivoluzione, ma Ballardini già la scorsa stagione ha dimostrato di saper mettere in difficoltà gli azzurri con la pressione alta.



STATS - Il Napoli va in gol da ben 27 partite di fila in campionato (già record nella storia del club partenopeo): nella storia della Serie A solo Juventus e Milan hanno segnato in almeno 28 match consecutivi. La vittoria dello scorso anno del Genoa è arrivata dopo dopo 17 partite (5 pareggi, 12 ko), ma i rossoblù non vincono due gare consecutive contro i partenopei dal 2009. Il Genoa non perde due gare di fila all'esordio in campionato dal 2013 sotto la guida Liverani



LE ULTIME SUL GENOA - Rossoblù scetenati in questi ultimi giorni, ma i 6 acquisti in dirittura d'arrivo non dovrebbero esserci, compreso l'ex Maksimovic che ha svolto le visite mediche e Vasquez che ha svolto 3 allenamenti. Spazio quindi ai superstiti della rivoluzione di Preziosi: davanti a Sirigu spazio a Biraschi, Vanheusden e Criscito; in mediana Sturaro (favorito su Rovella, non bene all'esordio), Badelj ed Hernani con Ghiglione e Cambiaso ai lati. In attacco Ekuban (favorito sull'ex Pandev) e Kallon, quest'ultimo che poi dopo la gara potrebbe anche partire in prestito e far posto a Caicedo.



LE ULTIME SUL NAPOLI - Spalletti deve fare a meno di Osimhen squalificato, ma anche di Demme, Mertens, Ghoulam e Zielinski in infermeria. In mediana scelte obbligate, con Elmas e Fabian ai lati di Lobotka, mentre in attacco Lozano ed Insigne si alterneranno da falso nove con Politano a destra. Nessuna novità dietro con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui davanti a Meret. Ounas è recuperato e con Petagna rappresenteranno i cambi offensivi per il secondo tempo.



GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Kallon. All. Ballardini

Ballottaggi: Ekuban-Pandev 55%-45%, Sturaro-Rovella 55%-45%



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Lozano, Insigne. All. Spalletti

Ballottaggi: Lozano/Petagna 55%-45%



(antonio gaito)