I convocati per la trasferta a Genova

Luciano Spalletti ha reso nota la lista dei 21 convocati per la trasferta del suo Napoli a Genova, sponda rossoblù, per la 2ª giornata di Serie A (ore 18.30, Stadio Ferraris). Oltre allo squalificato Osimhen il tecnico partenopeo dovrà fare a meno anche di Zielinski, alle prese con un problema al quadricipite, con il centrocampo azzurro ancora più in emergenza.



PORTIERI: Meret, Ospina, Marfella. DIFENSORI: Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus. CENTROCAMPISTI: Elmas, Gaetano, Lobotka, Ounas, Palmiero. ATTACCANTI: Politano, Fabian Ruiz, Insigne, Petagna, Lozano.