Cronaca27 Agosto 2021SSC NapoliNel girone di Europa League, insieme agli azzurri, ci saranno Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia A Istanbul sono stati sorteggiati i gironi di Europa League. Napoli nel Gruppo C con Leicester e Spartak Mosca e Legia Varsavia.

Gli azzurri, inseriti in prima fascia, hanno pescato la peggior avversaria possibile dalla seconda urna, il Leicester, ma anche Spartak e Legia vanno prese con le molle.



- I PRECEDENTI -



Leicester: Il Napoli non ha mai incontrato il Leicester in competizioni ufficiali.



Spartak Mosca : L'unico precedente del Napoli contro lo Spartak Mosca in competizioni UEFA risale alla Coppa dei Campioni 1990/91, 0-0 sia all'andata che al ritorno degli ottavi di finale, con gli Azzurri che furono eliminati ai rigori. Quella del 7/11/1990 fu l'ultima gara europea di Maradona con il Napoli.



Legia Varsavia: Il Napoli ha incontrato i polacchi nel Girone di qualificazione dell'Europa League 2015/16. Questi i risultati



Legia Varsavia-Napoli 0-2 del 1 ottobre 2015



Napoli-Legia Varsavia 5-2 del 10 dicembre 2015



- TURNI PRELIMINARI -



Spartak Mosca e Legia Varsavia hanno disputato i turni preliminari di Champions League dai quali sono uscite sconfitte e quindi incluse nei Gironi di Europa League. Questo il cammino:



SPARTAK MOSCA



Terzo turno preliminare



Spartak Mosca – Benfica 0-2



Benfica – Spartak Mosca 2-0



LEGIA VARSAVIA



Primo turno preliminare



Bodo Glimt – Legia Varsavia 2-3



Legia Varsavia – Bodo Glimt 2-0



Secondo turno preliminare



Legia Varsavia – Flora 2-1



Flora – Legia Varsavia 0-1



Terzo turno preliminare



D. Zagabria – Legia Varsavia 1-1



Legia Varsavia – D. Zagabria 0-1







- PALMARES -



Leicester: ha vinto un campionato inglese (2016), una Coppa d'Inghilterra (2021), 3 Coppe di Lega (1964, 1997, 2000), 2 Charity Community Shield (1971, 2021). L'anno scorso il Leicester si è piazzato al quinto posto nella Premier League.



Spartak Mosca: ha vinto 12 campionati sovietici e 10 campionati russi, 10 Coppe sovietiche, 3 Coppe di Russia, una Coppa delle Federazioni sovietiche e una Supercoppa di Russia. Lo scorso anno lo Spartak si è piazzato secondo in campionato.



Legia Varsavia: ha vinto 15 campionati polacchi, 19 Coppe di Polonia, 4 Supercoppe di Polonia e 1 Coppa di Lega polacca. L'anno scorso il Legia ha vinto il campionato







