Cronaca26 Agosto 2021Corriere dello SportUn piccolo incidente stradale nel centro città Kalidou Koulibaly è rimasto coinvolto in un piccolo incidente stradale nel centro città. Il difensore non sembra aver riportato gravi conseguenze dall'accaduto, anche se ancora non sono state diffuse note ufficiali da parte della società partenopea. Ci ha pensato lo stesso Koulibaly a tranquillizzare tutti: "Nonostante quello che si dice sto benissimo e sempre con il sorriso. E lo so, devo andare dal barbiere".