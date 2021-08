Due turni a Osimhen, il Napoli fa ricorso

Cronaca 24 Agosto 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



Il 22enne centravanti nigeriano al momento salterebbe la gara contro il Genoa e soprattutto il big match contro la Juve





Cronaca24 Agosto 2021Gazzetta dello SportIl 22enne centravanti nigeriano al momento salterebbe la gara contro il Genoa e soprattutto il big match contro la Juve In riferimento alle partite della prima giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per due giornate l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, con una ammenda di 5mila euro, "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco". Il 22enne centravanti nigeriano salterà pertanto le partite contro il Genoa e soprattutto il big match contro la Juventus alla terza giornata.



LA REAZIONE DELLA SOCIETÀ - Immediata la reazione del Napoli, che sui suoi canali ufficiali annuncia che presenterà ricorso. Il club partenopeo, infatti, farà il possibile perché vengano ridotti i turni di squalifica attribuiti Osimhen dopo l'espulsione rimediata nel match contro il Venezia. La speranza è che da due si passi ad uno solo. I legali sono già al lavoro, l'obiettivo è far scendere in campo l'attaccante nigeriano già dopo la sosta.



