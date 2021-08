Spalletti: "Dimostrato mentalità vincente"

Interviste22 Agosto 2021Corriere dello Sport"Insigne ha mostrato che nei momenti difficili escono fuori i capitani. Ha sulla pelle la fascia di una squadra di livello" "Calciatori come Insigne fanno crescere quelli che gli stanno vicini. Con atteggiamenti così importanti vengono presi come esempio". Al termine della partita vinta 2-0 in dieci dal suo Napoli contro il Venezia al debutto in campionato Luciano Spalletti ricopre di elogi il suo capitano, che ha sbloccato la gara su rigore dopo averne sbagliato uno poco prima: "È andato a battere il secondo e ha dimostrato che significa portare la fascia: significa che nei momenti di difficoltà esco e ti faccio vedere come si fa. Lui si è guadagnato sulla pelle la fascia di una squadra di livello così. Io non ho mai avuto dubbi, gli faccio i complimenti ma in carriera ha fatto vedere il suo comportamento e ha fatto bene a richiamare il pubblico che ci può dare una mano".



"Non ci manca niente"

Poi un'analisi del match: "Da partite come quella di stasera è facile spiegare che significa volere una squadra sfacciata, le conclusioni si traggono da quello che succede in campo. Nel primo tempo - ha detto Spalletti - siamo partiti un po' lenti, Zanetti aveva impostato bene a tenere tutti dentro al campo e ripartire, nella ripresa abbiamo avuto più vivacità e qualità nel girare palla". Il nuovo tecnico azzurro ha inoltre sottolineato anche che "nella ripresa con Koulibaly e Manolas siamo riusciti a stanare il centrocampista di parte del Venezia e creare degli spazi dove giocare. Nel primo tempo la palla l'abbiamo fatta girare troppo lentamente e troppo distanti dalla linea degli attaccanti del Venezia, dovevamo aggredirli di più". Soddisfatto comunque della squadra: "Non ci manca niente - ha detto Spalletti - per questo non comincio a dire mi manca questo o quello, devi sapere dove andare non fare il portaborse, e lo dobbiamo fare vedere subito".



