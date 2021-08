Koulibaly: "Una vittoria sofferta e importante"

Interviste 22 Agosto 2021 Fonte: SSC Napoli



"Sembrava molto duro riuscire a trovare la strada del gol. Poi nella ripresa il mister ci ha dato le giuste indicazioni"





Interviste22 Agosto 2021SSC Napoli"Sembrava molto duro riuscire a trovare la strada del gol. Poi nella ripresa il mister ci ha dato le giuste indicazioni" Kalidou Koulibaly analizza il match contro il Venezia: "Non era facile riuscire ad imporsi in inferiorità numerica. Ad un certo punto sembrava molto duro riuscire a trovare la strada del gol. Poi nella ripresa il mister ci ha dato le giuste indicazioni".



"Insigne è stato molto importante e ci ha dato la spinta giusta per vincere. Sono onorato di aver preso dalle sue mani la fascia di capitano. Oggi è stata la vittoria del gruppo"



Kalidou Koulibaly analizza il match contro il Venezia: "Non era facile riuscire ad imporsi in inferiorità numerica. Ad un certo punto sembrava molto duro riuscire a trovare la strada del gol. Poi nella ripresa il mister ci ha dato le giuste indicazioni"."Insigne è stato molto importante e ci ha dato la spinta giusta per vincere. Sono onorato di aver preso dalle sue mani la fascia di capitano. Oggi è stata la vittoria del gruppo"