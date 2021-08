Elmas: "Grande gioia segnare al debutto"

Interviste 22 Agosto 2021 Fonte: SSC Napoli



"Vincere una partita del genere è da squadra di livello. Abbiamo dimostrato che anche in dieci uomini potevamo essere padroni del gioco"



"Sono davvero felice di aver segnato e ringrazio il mister Spalletti per la fiducia che mi ha sempre dato da quando è arrivato. Credo che la nostra forza sia anche quella del tecnico, possiamo fare grandi cose sotto la sua guida"



