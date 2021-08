Napoli-Venezia: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Maradona





Meret 6 - Riflesso pronto sul destro di Johnsen e su quello di Caldara. Poi un pensiero su Forte a metà ripresa e poco più.



Di Lorenzo 6 - Non spinge molto perchè Politano e Fabian ingolfano un po' la fascia, lo si vede direttamente al 20' quando sfiora il palo. In più di una occasione il Venezia sfonda dal suo lato, ma è caparbio nel trovare il rigore del vantaggio.



Manolas 6,5 - In mezzo alla ridda di voci di mercato, efficace su Forte al 27' davanti a Meret. Poi sostanzialmente è ordinaria amministrazione.



Koulibaly 7 - Argina come può Johnsen al 15', un minuto dopo è elegantissimo nel chiudere in scivolata su Forte. Nel finale si ripete, sempre su di lui.



Mario Rui 6,5 - Senza concorrenza nel ruolo, ha comunque coraggio nel buttarsi in mezzo portando Fiordilino al giallo. Poi sbaglia poco in fase di passaggio, vince contrasti, ma di pericolosità non ce n'è molta fino al cross che impatta la mano di Caldara.



Fabian 5,5 - La pausa estiva non gli ha regalato la rapidità nel girarsi e smistare palla, rischia spesso di perderla. Prova a calciare da fuori, quando trova lo spazio incrocia il corpo di un difensore. Quando aggredito, un po' soffre. (Dal 72' Gaetano 6 - Subito dopo il suo ingresso arriva il raddoppio, e la partita diventa più semplice)



Lobotka 6 - Ha una grande responsabilità sulle sue spalle e nei suoi piedi, ma dopo un inizio sicuro perde centralità nel gioco e si perde in mezzo alle maglie avversarie. Non demerita, ma va rivisto sui 90 minuti.



Zielinski 6 - Libertà di sviluppare l'azione offensiva, ma non tantissima presenza nel primo quarto d'ora. Cresce col passare dei minuti, quando riesce a puntare l'avversario e ad andare verso la porta dei lagunari. Poi si fa male. (Dal 35' Elmas 7 - Parte sulla fascia sinistra, ma il movimento giusto è quello a rientrare in occasione del primo rigore: lascia lo spazio giusto per Mario Rui. Poi la chiude con un destro angolato, sempre pericoloso palla al piede)



Politano 6 - Dopo la migliore stagione della carriera, si ripresenta con un gran recupero su Di Mariano. Poi tempismo giusto sul suggerimento di Insigne che frutta un corner: prova a sfondare sulla destra, non ci riesce con regolarità ma è sempre ficcante. (Dal 72' Lozano 6,5 - Entra, primo pallone: punta la difesa, serve Elmas, arriva il 2-0. Un ingresso lampo e di qualità)



Osimhen 5,5 - Un falco nell'andare a pressare Maenpaa rischiando il gollonzo in avvio, sente la porta e la azzanna con ferocia incocciando su Maenpaa. Si sbatte molto, fino ad un'espulsione che lascia francamente basiti.



Insigne 6,5 - Un paio di punizioni ribattute, quando si abbassa riesce a trovare il dirimpettaio sull'altra fascia (il cross per Politano, ad esempio). Con il rosso ad Osimhen viene dirottato al centro dell'attacco, ma il segno lo lascia dal dischetto: prima mandandola altrove, poi non ciccando la seconda occasione. Entra anche nell'azione del raddoppio. (Dall'85' Petagna SV)



Spalletti 6,5 - Si (ri)parte dal 4-3-3 e dalla libertà concessa a Fabian e Zielinski, e dal pressing mai domo - favorito anche dall'idea di calcio del Venezia sempre legata al fraseggio a tutti i costi. Di spazi tuttavia ce ne sono pochini, ci vorrebbe pazienza ma l'accoppiata rosso Osimhen/infortunio Zielinski è una botta tremenda che gli fa perdere due punti di riferimento. Il Venezia incattivisce il match, colleziona gialli e chiude ogni spazio: il ritmo offensivo tuttavia aumenta di intensità, e viene premiato dal doppio rigore. Zanetti prova a giocarsela a viso aperto, viene infilzato. Sicuramente da apprezzare la capacità di non abbattersi giocando più di un'ora con un uomo in meno, godendo di un tasso tecnico nettamente superiore.

(claudio russo)