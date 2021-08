I convocati per il debutto in campionato

Cronaca21 Agosto 2021Corriere dello SportIl tecnico Spalletti ha diramato la lista dei giocatori in vista del match con il Venezia Il tecnico Spalletti, ha diramato la lista delle convocazioni in vista dell'esordio di campionato del Napoli contro il Venezia, in programma domani sera alle ore 20.45 per la prima giornata di Serie A. Out dalla lista Ghoulam, Demme, Machach, Mertens, Costa e Zedadka. Questo l'elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ounas, Palmiero, Politano, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Osimhen, Petagna, Lozano.