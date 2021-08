Prima volta di Spalletti al Maradona

Fino a oggi ci era stato solo da avversario di mille battaglie e mai dal cambio di nome in "Diego Armando Maradona". Per Luciano Spalletti - in occasione dell'allenamento di preparazione per il debutto in campionato con il Venezia - è arrivato il momento di calpestare per la prima volta da allenatore del Napoli il prato verde dell'ex Stadio San Paolo.È stata una giornata di grande emozione, come certificato dallo scatto postato dal mister su Instagram, accompagnato da questa significativa didascalia: "Prima volta al… DIEGO ARMANDO MARADONA! Restare indifferente a questo stadio significa non avere un rapporto profondo con il calcio. Emoziona così… e pieno???".