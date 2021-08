Tra il Napoli e Emerson Palmieri spunta il Lione

Mercato 18 Agosto 2021 Fonte: Corriere dello Sport



I contatti fra le parti, per la stampa francese, sono in fase avanzata





Il Napoli continua a sperare in un colpo dalla Premier League. Uno dei protagonisti del trionfo dell'Italia a Euro 2020, Emerson Palmieri, si è ritrovato al centro di diverse voci di mercato. Negli ultimi giorni il nome del terzino sinistro del Chelsea è stato accostato al club azzurro, dove ritroverebbe il tecnico Luciano Spalletti, con il quale ha lavorato ai tempi della Roma. Ma ora, dalla Francia, arrivano altre sirene. Secondo "L'Equipe", infatti, il Lione è sempre alla caccia di un laterale sinistro e dopo il raffreddamento della pista Kurzawa (di proprietà del Psg) avrebbe messo gli occhi proprio sul difensore azzurro. I contatti fra le parti, per la stampa francese, sono in fase avanzata: il Napoli e Spalletti sono avvisati.