Non dovrebbe pregiudicare la sua presenza in campo al debutto in campionato





"Dopo il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli ha ripreso gli allenamenti oggi nel pomeriggio al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato, ovvero Napoli-Venezia del 22 agosto allo stadio 'Diego Armando Maradona', in scena alle 20.45. Dopo una prima fase di attivazione sul campo 2 la squadra si è spostata sul campo 1, dove ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Contini ha svolto terapie. Insigne ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggera infiammazione al ginocchio destro. Zielinski e Lozano hanno svolto l'intera seduta in gruppo; mentre Mertens e Ghoulam hanno svolto lavoro personalizzato in campo". Con questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha fornito il report dell'allenamento odierno. In vista dell'esordio in campionato, il tecnico Spalletti dovrà monitorare le condizioni del capitano degli azzurri, reduce dal trionfale Europeo con la maglia della Nazionale italiana: l'infiammazione non dovrebbe pregiudicare la sua presenza in campo.



