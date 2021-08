HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Arriva Juan Jesus

Mercato17 Agosto 2021SkyIl difensore preso a parametro zero, firmerà un contratto per una stagione a un milione di euro netti a stagione Primo rinforzo di questa sessione di mercato per il Napoli, che ha chiuso per l'arrivo di Juan Jesus. Il club azzurro ha trovato l'accordo per il difensore brasiliano, che firmerà un contratto per una stagione a un milione di euro netti a stagione (più un bonus di duecento mila euro in caso di qualificazione in Champions League). Il Napoli era alla ricerca di un quarto difensore centrale, dopo l'addio di Maksimovic a scadenza di contratto. Oltre a Manolas, Koulibaly e Rrahmani, quindi, ora Luciano Spalletti potrà contare anche su Juan Jesus, che era svincolato e ha accettato l'offerta presentatagli dal club di Aurelio De Laurentiis. Visite mediche a Villa Stuart per il brasiliano in attesa della firma sul contratto.



Il difensore ha chiuso al termine della passata stagione la sua esperienza alla Roma, durata ben cinque anni. Durante questo lungo periodo, Juan Jesus ha già avuto la possibilità di lavorare con Luciano Spalletti. L'attuale allenatore del Napoli, infatti, ha guidato i giallorossi anche nella stagione 2016/2017, la prima del brasiliano nella Capitale. In quell'annata, Juan Jesus collezionò 33 presenze totali tra campionato, Coppa Italia e coppe europee. Ora una nuova avventura in Italia per il difensore classe 1991, pronto a ripartire da Napoli dopo i quasi dieci anni vissuti tra Inter e Roma.



