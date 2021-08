L'Inter pensa ad Insigne

Dopo la cessione di Lukaku al Chelsea, l'Inter inizia a muoversi sul mercato. A sostituzione del belga, Simone Inzaghi avrà a disposizione Edin Dzeko, ma c'è ancora da acquistare per completare la rosa. Il nome più caldo per l'attacco nerazzurro è quello di Correa, in uscita dalla Lazio di Sarri e in piena trattativa con i dirigenti milanesi. In serata c'è stato un incontro tra Alessandro Lucci, procuratore di Correa, e la società nerazzurra, ma l'argentino non è l'unica soluzione. Marotta si sta guardando intorno e l'idea che stuzzica il dirigente nerazzurro è quella di Lorenzo Insigne.



Il capitano del Napoli sta discutendo il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022 con gli azzurri, ma al momento tra lui e De Laurentiis sembra esserci molta distanza. Il patron partenopeo valuta il suo gioiello 30 milioni e l'Inter vorrebbe sondare il terreno per inserirsi nella trattativa. L'operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro. Resta poi da capire l'eventuale contratto di Insigne con l'Inter visto che il giocatore, attualmente, guadagna circa 5 milioni di euro più bonus.



