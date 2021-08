De Laurentiis: "Mercato aperto in entrata e in uscita"

Interviste10 Agosto 2021Corriere dello Sport"Chi c'è c'è e chi non c'è non c'è e a settembre si parte fino alla fine" “Scusatemi ma devo raggiungere Spalletti perché io domani ritorno a Roma e dobbiamo parlare di innumerevoli problemi. Il mercato è aperto sia in uscita che in entrata. Abbiamo pochi giorni. Chi c'è c'è e chi non c'è non c'è e a settembre si parte fino alla fine”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto a margine del convegno dal titolo "La Banca di comunità: la BCC Roma al servizio delle famiglie e delle piccole imprese”, dribbla le domande sul mercato della propria squadra, svelando un incontro con il tecnico per pianificare le operazioni, tanto in entrata quanto in uscita.



