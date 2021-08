Napoli-Ascoli: i voti agli azzurri

Meret 5,5 - Non semplice da giudicare, considerando la piccola incertezza sul gol subito (in collaborazione però con la difesa, salita male sull'angolo battuto corto), ma praticamente sull'unica sortita offensiva dell'Ascoli. Per il resto qualche uscita e poco altro al suo ritorno in campo.



Di Lorenzo 6 - Bene nel primo tempo, quando ha energia e lucidità, per sfondare o farsi lanciare sul fondo nelle combinazioni con Politano. Quando prova l'uno contro uno non ha ancora il passo dei giorni migliori, ma come primo test supera le aspettative (dal 61' Malcuit 6 - Qualche percussione, ma anche diversi recuperi difensivi, confermando che ha una buona gamba dopo il crociato ed il poco spazio avuto a Firenze)



Manolas 6 - Bada al sodo, commettendo anche qualche fallo di troppo per spezzare sul nascere alcune transizioni dell'Ascoli, per il resto dà un aiuto sulle palle alte e non si prende troppi rischi in uscita (dal 61' Rrahmani sv)



Koulibaly 6,5 - Un paio di interventi, poi più che altro deve coprire la profondità con la sua velocità visto che la linea difensiva agisce per quasi tutta la gara alta in controllo totale del campo.



Mario Rui 6 - Sul gol subito probabilmente è troppo morbido, concedendo la sponda, ma tutto sommato disputa una prova positiva, sbrogliando in qualche modo alcune situazioni e poi proponendosi con risultati alterni al tocco finale (dall'80' Zanoli sv)



Fabian 6 - Qualche buona verticale, sprazzi di quello che sarà in una mediana molto tecnica, ma per costituzione fisica ha bisogno ancora di tempo. Dei nazionali è quello che esce prima, con Di Lorenzo che spende molto in spinta, e sarà interessante rivederlo nel prossimo test (dal 61' Elmas 6,5 - Bell'impatto sulla gara, dettando l'assist ad Insigne con un ottimo inserimento per il 2-1, ma si abbassa anche per sviluppare gioco e dare nuove energie alla mediana nel finale di gara)



Lobotka 6,5 - Altra partita intera per lo slovacco che Spalletti punta a ritrovare al top dopo due operazioni ed una lunga inattività per le scelte di Gattuso. Gestisce il gioco, quando può apre il compasso sugli esterni, non manca qualche palla persa ma ha la gamba per rimediare. Nel finale è tra i pochi che ha ancora energie per impostare e randellare all'occorrenza.



Zielinski 6 - Enorme mole di lavoro tra le linee, allargando spesso il gioco per scardinare il muro difensivo dell'Ascoli. Va più volte al tiro dal limite, il palo gli nega la gioia del gol nel primo tempo e poi perde un po' di raziocinio nelle scelte col passare dei minuti (dal 68' Gaetano sv)



Politano 6,5 - Scatta a ripetizione e tiene tutto sommato fino alla fine della gara, confermando di essere già pronto per l'inizio del campionato. Nel primo tempo chiaramente ha più lucidità per arrivare sul fondo e trovare le sterzate oltre che l'assist, nella ripresa si mette più in proprio sbagliando qualche scelta.



Osimhen 6,5 - Si procura il rigore che sblocca la partita, togliendo il tempo a tutti i difensori con grande reattività. Non sempre funziona l'intesa con Insigne, nel 4-3-3 è un po' più isolato in area, ma quando viene innescato fa il vuoto. Nella ripresa paga lo sforzo e cala nel finale, ma resta in campo perché Petagna e Tutino sono indisponibili



Insigne 7 - E' il più cercato, ed il più acclamato, sin dai primi minuti. La sblocca dal dischetto e regala grandi giocate. Nella ripresa trova anche l'ultimo passaggio premiando l'ottimo inserimento di Elmas. Cala alla distanza, ma va ampiamente oltre l'ora di gioco al suo primo test (dal 68' Machach sv)



(antonio gaito)