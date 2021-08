Rientrato l'allarme Covid tra gli azzurri

Cronaca8 Agosto 2021Corriere dello Sport"Tutti negativi al Covid-19 - scrive il club partenopeo in una nota - i tamponi effettuati ieri sera ai componenti del gruppo squadra" Sembra rientrato l'allarme in casa Napoli, dove c'era apprensione dopo la positività al Covid del 26enne terzino Filippo Costa riscontata nei giorni scorsi. Buone notizie sono infatti arrivate anche dagli ultimi test a cui sono stati sottoposti gli azzurri di Luciano Spalletti nel ritiro abruzzese di Castel di Sangro, dove Costa non è stato portato. "Tutti negativi al Covid-19 - scrive il club partenopeo in una nota - i tamponi effettuati ieri sera ai componenti del gruppo squadra".