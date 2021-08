La tifoseria saluta Spalletti e i calciatori



Un incontro breve, all'ingresso dell'albergo che ospita il Napoli a Rivisindoli





«Buon campionato»: perché oggi è come se fosse un Capodanno calcistico. Comincia la stagione, di nuovo con il pubblico, quel che si può, nell'amichevole (17.30, Castel di Sangro) contro l'Ascoli e i tifosi del Napoli, quelli della curva B, hanno voluto salutare Spalletti e i calciatori, rappresentati da Koulibaly e da Insigne, e augurare loro una felice stagione. Incontro breve, all'ingresso dell'albergo che ospita il Napoli a Rivisindoli, con dentro la richiesta di dimostrare, come sempre, il proprio legame con la squadra e con la città, «dando tutto in campo per questa maglia». Un modo per provare a dimenticare la delusione del 23 maggio scorso, quando con l'1-1 contro il Verona il Napoli uscì dalla Champions League.