Il Napoli è arrivato in Abruzzo

Cronaca 5 Agosto 2021



La squadra si è allenata nel pomeriggio sul campo principale dello Stadio Patin





Questi i convocati:

Contini, Idasiak, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Elmas, Fabian, Gaetano, Lobotka, Ounas, Palmiero, Zielinski, Insigne, Machach, Osimhen, Petagna, Politano, Tutino, Zedadka.



La squadra si è allenata nel pomeriggio sul campo principale dello Stadio Patini. Dopo una prima fase di esercitazione di possesso palla, il gruppo ha svolto esercizi di mobilità e stretching e partita con le porticine.

Di Lorenzo, Insigne e Fabian hanno svolto lavoro atletico supplementare sul campo B al termine del lavoro con il gruppo.

Luperto, Petagna e Ghoulam hanno svolto lavoro in piscina

Ounas e Palmiero hanno svolto lavoro in palestra e personalizzato in campo.

Contini ha svolto terapie.



Domani doppia seduta