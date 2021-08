Wisla Cracovia-Napoli: i voti agli azzurri

OSPINA 6: Prova a rimediare in uscita all'errore di Rrahmani ma non ci riesce nell'azione che porta al gol del momentaneo vantaggio polacco, balbetta un po' nella presa su una punizione di Yeboah ma nel finale si rende protagonista di una buona parata, quando il risultato era ancora sull'1-1. Prestazione comunque autorevole impreziosita dalla fascia di capitano indossata quando escono Koulibaly e Zielinski. (Dall'88' Idasiak s.v.: Si toglie la soddisfazione del debutto in prima squadra nella sua Polonia)



MALCUIT 6: Buona prova soprattutto in fase difensiva, a livello propositivo spinge poco anche perchè il Napoli attacca soprattutto a sinistra sull'asse Mario Rui-Zedadka. (Dal 70′ Zanoli 6,5: Venti minuti in cui conferma la crescita già vista a Dimaro, riesce ad arrivare anche nell'area avversaria con le sue percussioni)



RRAHMANI 5: Commette l'errore che determina il vantaggio polacco, una sciocchezza nella costruzione dal basso che regala brutti ricordi, il suo nefasto pomeriggio di Udine alla prima da titolare con la maglia azzurra lo scorso 11 gennaio.



KOULIBALY 6,5: La solita prestazione autorevole, di spessore tecnico, fisico, in chiusura, nella ricerca anche d'intuizioni nella gestione del pallone, come quando taglia il campo con la palla per Zielinski tra le linee o per l'attacco alla profondità di Politano, Machach o altri compagni. (Dal 70′ Manolas 5: Non entra con lo spirito giusto, sembra un po' in affanno, si fa ammonire con una trattenuta palese che ferma una ripartenza del Wisla Cracovia. Sembra sempre in ritardo, è comprensibile visti i carichi di lavoro e una struttura fisica che li soffre particolarmente)



MARIO RUI 6,5: Uno dei migliori in campo, spicca nell'attacco al binario sulla fascia sinistra, nel primo tempo la maggior parte delle azioni costruite dal Napoli passano per i suoi piedi, in collaborazione con Zedadka mette in difficoltà il Wisla Cracovia. (Dal 70′ Costa 5,5: Fa un po' fatica, si fa mettere un po' in mezzo dal Wisla Cracovia in certe ripartenze)



ELMAS 6,5: In crescita rispetto alla prestazione di Monaco di Baviera, si procura il rigore poi fallito da Politano, oscilla bene tra le due fasi ed è uno dei più vivaci nel riempire l'area avversaria, nel primo tempo va anche al tiro in area di rigore su cross di Mario Rui.



LOBOTKA 5,5: Un po' meno reattivo rispetto a Monaco di Baviera soprattutto nello smarcamento, compito fondamentale di un play soprattutto in una giornata in cui il Napoli non può contare sulla palla per Osimhen. Parte male ma cresce durante la gara anche se nelle scelte, quando deve gestire il gioco, può far meglio.



ZIELINSKI 6: Qualche buono spunto ma è ancora lontano dalla migliore condizione, sfiora il gol con una punizione nel primo tempo che termina di poco sopra la traversa. (Dal 70′ Gaetano 6: Apprezzabile lo spirito con cui va in pressing alto, il dinamismo che sprigiona in campo, commette qualche errore nella gestione del pallone. Nel finale ha una palla sul sinistro per fare il 3-1 ma il tiro è centrale e termina tra le braccia del portiere avversario)



POLITANO 6: Nei venti minuti circa trascorsi al centro dell'attacco fa fatica e riporta alla memoria i momenti più brutti della scorsa stagione, quando nella notte di Granada dovette fare il centravanti di un Napoli rimaneggiato che dopo vari mesi senza Mertens e Osimhen arrancava. Quando va a destra, è più vivace, dentro il gioco e realizza il gol del pareggio con uno spunto dei suoi. (Dal 70′ D'Agostino 6: È un'amichevole ma il debutto in prima squadra in trasferta davanti a quindicimila spettatori è sempre una cosa bella. Riesce a toccare pochi palloni, aiuta la fase difensiva ma rimane la componente emotiva del momento, una storia che vale più di tutto)



MACHACH 7: S'adatta al ruolo di falso nueve, combatte, apre gli spazi, svaria su tutto il fronte offensivo, nel primo tempo salta un avversario e mette Zedadka a tu per tu con il portiere avversario, poi realizza il gol della vittoria con progressione e conclusione vincente di sinistro.



ZEDADKA 6: Qualche buono spunto a sinistra nell'asse con Mario Rui, fallisce nel primo tempo un'ottima occasione a tu per tu con il portiere avversario.



SPALLETTI 6,5: Il Napoli ha una sua identità, si vede anche quando si cambiano gli interpreti. Senza l'attacco, Spalletti conferma il 4-3-3 che diventa 4-1-4-1 in fase difensiva. Buona anche la reazione in termini di personalità allo svantaggio, il Napoli sa sempre cosa fare e nei momenti di difficoltà ha saputo tirar fuori anche nuove risorse, senza tanti giocatori importanti, con l'attacco rimaneggiato. Il bello, però, viene ora, quando con la squadra al completo (eccetto gli infortunati) nascerà il suo Napoli.