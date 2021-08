Spalletti: "Mi è piaciuta la reazione della squadra"

Interviste4 Agosto 2021Corriere dello Sport"Abbiamo giocato in uno stadio pieno di pubblico e di entusiasmo che ci ha fatto rivivere il clima trasferta" Dopo il successo di 4 giorni fa all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, il Napoli di Spalletti trova un altro successo, questa volta in rimonta, per 2-1 contro il Wisla Cracovia. Un test importante che il tecnico azzurro ha commentato così al triplice fischio finale: "Abbiamo dato continuità alla preparazione. Si sono viste buone cose in particolare mi è piaciuta la reazione quando siamo passati in svantaggio. Tra l'altro abbiamo giocato in uno stadio pieno di pubblico e di entusiasmo che ci ha fatto rivivere il clima di trasferta. Non era facile risalire". Tanti i segnali arrivati a Spalletti dai suoi i ragazzi, in particolare dalle tante promesse che il tecnico sta utilizzando in questo precampionato, questo il suo commento: "Positiva in particolare la riconferma dei giovani, stanno facendo bene affinchè si possa ben sperare nel loro futuro".



