Il Napoli vince in rimonta col Wisla

Cronaca 4 Agosto 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Nell'amichevole giocata a Cracovia la squadra azzurra bissa il successo di 4 giorni fa contro il Bayern Monaco





In seguito al roboante 3-0 rifilato al Bayern Monaco il Napoli di Luciano Spalletti è tornato in campo in Polonia e contro i padroni di casa del Wisla Cracovia ha nuovamente vinto, pur convincendo meno. Pesantissima l'assenza di Osimhen che, per cautela, è rimasto a Castel Volturno, allungando la lista dei numerosi indisponibili azzurri composta da Insigne, Mertens, Lozano, Petagna, Demme, Fabian Ruiz, Di Lorenzo, Meret e Ounas. In campo la parità iniziale è durata poco, dato che Forbes al 6' ha sfruttato un errore di Rrahmani per firmare l'1-0. Non dura molto anche l'esperimento di Politano prima punta, ché già dal primo tempo (e poi stabilmente nella ripresa) lascia il posto al giovane Machach. Al 30' è lo stesso Politano ad avere la possibilità di pareggiare su rigore, ma si lascia ipnotizzare dal portiere Bieganski. Si fa perdonare solo al 67', una volta tornato nel ruolo a lui più congeniale: dribbla un paio di avversari, si accentra e fa 1-1. All'85', poi, il lampo di Machach: il sinistro fortissimo sul primo palo vale la vittoria. Da segnalare, infine, la prestazione difensiva sempre solida di un Koulibaly apparso già in formissima al contrario di Zielinski da cui ci si poteva aspettare di più.