La lista dei convocati per la trasferta in Polonia

Cronaca3 Agosto 2021Corriere dello SportSpalletti avrà a disposizione solo Politano di attaccanti (fuori oltre a Osimhen e Insigne anche Lozano, Mertens, Petagna e Ounas) Osimhen non partirà per la trasferta in casa del Wisla Cracovia, prossimo impegno del Napoli. Il centravanti resterà all'SSC Napoli Konami Training Center ad allenarsi assieme ai nazionali italiani (Insigne, Di Lorenzo e Meret), rientrati oggi dalle vacanze. Spalletti avrà a disposizione solo Politano di attaccanti (fuori oltre a Osimhen e Insigne anche Lozano, Mertens, Petagna e Ounas). Oggi a Castel Volturno Petagna si è allenato in palestra, Ounas ha lavorato sia in campo che in palestra, Contini ha fatto terapia mentre Fabian Ruiz si è aggregato agli ultimi rientranti, assieme a Luperto, per svolgere lavoro personalizzato sul campo.



La lista dei convocati di Spalletti

Ecco la lista dei convocati da Spalletti per la sfida di domani alle 18 Boffelli, Idasiak, Ospina, Costa, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, D'Agostino, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Lobotka, Machach, Zielinski, Politano.