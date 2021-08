Spalletti: "Intrapresa la strada giusta"

Un successo per 3-0 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, anche se solo in amichevole, non può che regalare sorrisi e il Napoli di Luciano Spalletti non fa eccezione: "Sono soddisfatto della prestazione, il percorso intrapreso è quello giusto - dice il nuovo tecnico azzurro, le cui parole dopo il match vengono riportate sul sito del club -. Oggi era fondamentale mettere minuti nelle gambe. Bisognava dare l'idea di una squadra ordinata e ci siamo riusciti. Un ordine attraverso il quale siamo riusciti a segnare e questo ci dà consapevolezza e serenità"."Segnali positivi da Zielinski"A rendere fiducioso il tecnico in vista dell'imminente prossima stagione, al di là del risultato ottenuto contro i bavaresi, è anche la condizione atletica mostrata dalla squadra dopo i primi 20 giorni di preparazione: "C'è ancora tanto da lavorare ma il percorso è quello corretto - afferma Spalletti -. Anche Zielinski che si sta allenando da poco ha dato segnali positivi. Tutti sono andati al di là delle mie aspettative. Va dato merito ai ragazzi di essersi adattati, considerate le condizioni in cui siamo. Il gruppo ha dimostrato di avere qualità sulle quali poter puntare".