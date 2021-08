Il Napoli ne rifila 3 al Bayern Monaco

31 Luglio 2021



La nota lieta per Spalletti arriva da Victor Osimhen, autore della doppietta che ha indirizzato il match a metà del secondo tempo





Cronaca31 Luglio 2021SkyLa nota lieta per Spalletti arriva da Victor Osimhen, autore della doppietta che ha indirizzato il match a metà del secondo tempo Prosegue nel migliore dei modi il precampionato del Napoli. Dopo le vittorie contro Bassa Anaunia e Pro Vercelli, la formazione di Luciano Spalletti ha vinto la prestigiosa amichevole contro il Bayern Monaco. All'Allianz Arena gli azzurri hanno battuto i tedeschi per 3-0, lanciando segnali positivi verso l'inizio del campionato. La nota lieta per Spalletti arriva dalla prestazione di Victor Osimhen, autore della doppietta che ha indirizzato il match a metà del secondo tempo. Il nigeriano, in entrambi i casi, ha sfruttato una disattenzione della retroguardia del Bayern per battere Ulreich. Osimhen sale così a sette gol nel precampionato: meglio di lui solo Vlahovic con otto gol.



A quattro minuti dalla fine, invece, Machach ha segnato la rete del definitivo 3-0 con una conclusione dalla distanza. Segnali positivi arrivano non soltanto dall'attacco, ma da tutta la squadra. Bene Contini che, soprattutto nel primo tempo, è stato chiamato in causa da Lewandowski e compagni. Solida prestazione anche in difesa e a centrocampo. Rimandato, invece, il Bayern Monaco. La squadra di Nagelsmann non ha vinto alcun match nel suo precampionato: il bilancio, finora, è di tre sconfitte e un pareggio.



