Ripresa la preparazione a Castelvolturno

Cronaca 28 Luglio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Doppia seduta, in vista dell'amichevole di sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena





Cronaca28 Luglio 2021Corriere dello SportDoppia seduta, in vista dell'amichevole di sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena Il Napoli ha ripreso la preparazione in vista della stagione 2021/22 dopo aver terminato il ritiro di Dimaro Folgarida e aver avuto 2 giorni di riposo. Il programma giornaliero ha visto attivazione a secco, partite a metà campo e aerobica per poi chiudere con tecnica e tattica; Ghoulam ha svolto un programma personalizzato fra palestra e campo e per il 29 luglio si prevede una doppia seduta, in vista dell'amichevole di sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena, fissata per le ore 16.30.



