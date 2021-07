Il Napoli batte di misura la Pro Vercelli

Cronaca 24 Luglio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca24 Luglio 2021Corriere dello SportGli azzurri vincono 1-0 la seconda amichevole stagionale in Val di Sole grazie ad un gol nel primo tempo di Osimhen Il Napoli vince la seconda amichevole stagionale in Val di Sole. Gli azzurri battono la Pro Vercelli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida per 1-0 con gol di Osimhen. All'insegna della V di Victor questo ritiro in Trentino. Dopo le quattro reti alla Bassa Anaunia, arriva la quinta firma di che è sempre più protagonista di questa prima fase di stagione.



Gli azzurri, pur essendo frenati dai carichi di lavoro, dimostrano organizzazione tattica e affidabilità atletica, tenendo sempre in pressione gli avversari, colpendo anche un palo con Zedadka e concludendo numerose volte in porta. Indicazioni ancora importanti per Spalletti in questo penultimo giorno in Val di Sole. Prossima amichevole sabato 31 luglio in Germania col Bayern di Monaco. Ed è già grande calcio...



- PRIMO TEMPO -

8' - penetrazione a sinistra e destro di Zedadka, fuori di poco

10' - cross di Ounas teso e quasi autogol di Masi che per anticipare Osimhen rischia di centrare la propria porta

11' - numero di Ounas che chiude in diagonale di destro in area, Masi salva sulla linea

14' - colpo di testa di Zedadka, fuori di poco

18' - entra Folorunsho per Demme

25' - progressione e sinistro a rientrare di Politano, deviato di poco alto

26' - goooool Osimhen!

26' - sponda di Rrahmani su cross d'angolo e stacco vincente di Victor: 1-0!

30' - primo tiro della Pro Vercelli con Rolando, attento Contini che respinge

34' - clamoroso palo di Zedadka lanciato in area da Osimhen

36' - progressione in velocità di Osimhen, destro in corsa e respinta coi piedi di Tintori

42' - azione personale di Politano che incrocia da destra e chiude col mancino: alto di poco





- SECONDO TEMPO -

56' - Politano, ispirato dal lancio di Folorunsho, crossa teso per Osimhen che arriva in gran velocità in area ma non centra lo specchio

62' - entra Costa per Mario Rui

62' - entra Gaetano per Lobotka

62' - entra Luperto per Koulibaly

62' - entra Ciciretti per Osimhen

62' - enrra Machach per Politano

70' - cross in allungo di Ciciretti dalla destra e chiusura sul secondo palo di Machach che colpisce l'esterno della rete

71' - ammonito Esposito

73' - entra Idasiak per Contini

73' - entra Malcuit per Zanoli

73' - entra Manolas per Rrahmani

73' - entra Zielinski per Ounas

81' - sinistro di Ciciretti in area, palla fuori

90' - finisce il match con il successo azzurro per 1-0







