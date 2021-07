Infortunio al ginocchio per Diego Demme

Nel corso di Napoli-Pro Vercelli, a Dimaro, Diego Demme ha subito un infortunio al ginocchio destro (dopo di esso non riusciva neanche a poggiare il piede per terra) a causa di un intervento da parte di Comi al 16' ed è stato, quindi, obbligato ad uscire al 18' facendosi accompagnare dallo staff medico. Nelle prossime ore, precisamente domenica mattina 25 luglio, il centrocampista azzurro sarà sottoposto a tutti gli accertamenti strumentali del caso. Ecco il comunicato del club azzurro in cui si apprende dell'infortunio: "Diego Demme è stato sostituito per infortunio al ginocchio destro. Il calciatore, domani mattina, si sottoporrà ad accertamenti strumentali".



