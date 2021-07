A Dimaro la presentazione del Napoli

Cronaca 23 Luglio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Il messaggio di Spalletti ai tifosi: “Riavervi al Maradona sarà il più grande rinforzo di mercato”





Luciano Spalletti è stato il primo ad arrivare sul palco. Guidare il Napoli è un'emozione e l'empatia con i tifosi è palpabile: "Il più grande rinforzo che possiamo ricevere dal calciomercato - ha detto il nuovo tecnico da Dimaro in occasione della presentazione della squadra - è la possibilità di poter riavere il nostro pubblico al Maradona. A volte può sembrare una presenza opprimente, ma non è così. Loro ci stimolano sempre a dare il meglio, li vogliamo al nostro fianco".



Standing ovation per Osimhen

Dopo la volta dei giocatori, che hanno ‘sfilato' per i loro tifosi, ha preso la parola il vice presidente Edoardo De Laurentiis: “Grazie per essere venuti qui a sostenerci con il vostro cuore azzurro”. Da Koulibaly a Manolas, passando per Zielinski e Osimhen: enorme l'affetto del popolo napoletano, soprattutto per il bomber nigeriano. “Sono circa 22 anni che Spalletti mi sopporta - ha invece scherzato il vice Domenichini - È un piacere essere con lui, un tecnico di prim'ordine”.



