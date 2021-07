Amichevole con il Wisla Cracovia il 4 agosto

Cronaca22 Luglio 2021Corriere dello SportIl match è stato organizzato per celebrare il 155esimo anniversario della fondazione del Club polacco Il Napoli, in un comunicato, ha ufficializzato che il club azzurro giocherà una nuova amichevole internazionale: la partita andrà in scena il 4 agosto (giorno del 155esimo compleanno del club polacco) e vedrà i partenopei contrapposti al Wisla Cracovia. Dopo il Bayern Monaco, dunque, ecco un nuovo test con squadre fuori dall'Italia per i ragazzi di Spalletti. Ecco la nota del club: "Dopo il Bayern Monaco, seconda amichevole internazionale per il Napoli prima dell'inizio del campionato. Gli azzurri affronteranno il Wisla Cracovia al Henryk Reyman Stadium di Cracovia il 4 agosto alle ore 18. Il match è stato organizzato per celebrare il 155esimo anniversario della fondazione del Club polacco".