Mercato20 Luglio 2021Corriere dello SportIn uscita, per finanziare l'arrivo del terzino, si cercano pretendenti per Ounas, mentre Tutino è sempre più vicino al Parma Proseguono i contatti con Emerson Palmieri in attesa di sbloccare la trattativa col Chelsea. Il terzino vuole tornare in Italia, serve l'intesa coi Blues (richiesta di circa 20 milioni) che ancora manca. Diverse le alternative come Olivera del Getafe o Mandava del Lille, ma l'italo-brasiliano resta il primo vero obiettivo per cui De Laurentiis è anche disposto ad aspettare ancora qualche settimana. In uscita, per finanziare l'arrivo del terzino, si cercano pretendenti per Ounas, mentre Tutino è sempre più vicino al Parma.



