Stadio Maradona inaugurato il 29 luglio

C'è la data dell'inaugurazione dello stadio Diego Armando Maradona: il prossimo 29 luglio, giovedì, alle ore 19 l'ex San Paolo verrà presentato ufficialmente come nuova casa del Napoli, intitolata al Pibe de Oro dopo la sua scomparsa il 25 novembre 2020. La squadra azzurra, di fatto, ha già inaugurato l'impianto giocandoci nel corso della passata stagione, ma mancava il taglio del nastro per formalizzare il tutto. Non solo: la sera del 29 verrà scoperta la statua dedicata a Maradona e donata dall'artista Mimmo Sepe al Comune. Possibile che ad accompagnare l'inaugurazione ci sia anche uno spettacolo canoro per rendere la serata in onore di Diego ancora più speciale.