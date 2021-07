Osimhen e co. incontrano i tifosi a Dimaro

Grande entusiasmo nel ritiro del Napoli: i tifosi azzurri hanno incontrato in mattinata Victor Osimhen, Diego Demme e Mario Rui nello store ufficiale del club in Trentino: autografi su maglie e palloni e finalmente un contatto con i propri beniamini come non avveniva da tempo.







Fra i più acclamati l'attaccante nigeriano grande protagonista nell'amichevole d'esordio stagionale in cui ha firmato un poker. Nel pomeriggio anche Kalidou Koulibaly, fra i più chiacchierati sul mercato, incontrerà i tifosi partenopei.



