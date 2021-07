HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Napoli, 12 gol alla prima uscita

Grande protagonista Osimhen che gioca un tempo e segna 4 gol dando gią prova di una buona condizione





Cronaca18 Luglio 2021SSC NapoliGrande protagonista Osimhen che gioca un tempo e segna 4 gol dando gią prova di una buona condizione Il Napoli batte la Bassa Anaunia per 12-0 e vince la prima amichevole stagionale a Dimaro Folgarida. E' di Elmas il primo gol ufficiale degli azzurri dopo 8 minuti. Poi diventa protagonista Osimhen che gioca un tempo e segna 4 gol dando gią prova di una buona condizione. Per il resto test positivo per tutti gli azzurri con Spalletti che ha fatto ruotare l'intera rosa trovando anche le reti di Palmiero, Machach, Tutino e Ciciretti.

Il tecnico azzurro ha tratto le prime indicazioni positive in attesa della seconda amichevole in programma sabato 24 luglio contro la Pro Vercelli.



- PRIMO TEMPO -

3' - gol del Napoli. Politano dalla destra serve Elmas che in area infila di piatto destro: 1-0

8' - ancora Politano premia l'inserimento di Osimhen che in velocitą infila il 2-0

15' - calcio d'angolo di Politano e stacco impetuoso di Manola che si infila sotto l'incrocio: 3-0

19' - destro preciso da fuori area di Osimhen che firma il 4-0

30' - destro potente di Elmas che colpisce la traversa

35' - ancora volata di Osimneh che supera con una doppia finta il portiere in uscita e infila il 5-0

37' - Osimhen irrefrenabila raccoglie una respinta del portiere e segna in scivolata: 6-0

44' - splendido destro di Lobotka che dai 20 metri infila l'incrocio dei pali: 7-0



-SECONDO TEMPO -

46' - entra Zanoli per Malcuit

46' - entra Luperto per Manolas

46' - entra Rrahmani per Koulibaly

46' - entra Costa per Mario Rui

46' - entra Gaetano per Lobotka

46' - entra Palmiero per Demme

46' - entra Zedadka per Politano

46' - entra Ciciretti per Elmas

46' - entra Tutino per Ounas

46' - entra Petagna per Osimhen

60' - destro vincente di Tutino da fuori area: 8-0

62' - Tiro potente e preciso di Palmiero che firma il 9-0

64' - Ciciretti carica il sinistro da fuori area e infila il 10-0

77' - entra Machach per Tutino

77' - entra Folorunsho per Gaetano

78' - Machach, appena entrato, segna con uno stacco di testa: 11-0

89' - destro piazzato di Zedadka che colpisce la traversa

90' - gol conclusivo di Petagna che fissa il risultato sul 12-0

90' + 4' - finisce con il successo azzurro per 12-0 la prima amichevole del Napoli a Dimaro Folgarida contro la Bassa Anaunia



