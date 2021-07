Vertice di mercato a Dimaro

Un vertice di mercato prima di cominciare il ritiro. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli si sono incontrati a Roma per fare il punto della situazione prima di cominciare il ritiro: una riunione di lavoro ma anche il segno tangibile che i rapporti tra presidente e direttore sportivo, a un certo decisamente complicati nel marasma della stagione precedente, sono più sereni. Facciamo anche che la pace sia con loro: del resto già Spalletti, nel giorno della sua presentazione ufficiale, aveva sottolineato l'interazione costante sia con DeLa sia con il ds. Bene, dunque, si parte. Con calma, però: prima di tutto bisognerà vendere.Tra Roma e DimaroE allora, la riunione. Faccia a faccia: il presidente e poi Giuntoli, il ds. A Roma: una chiacchierata andata in scena mercoledì, alla vigilia della partenza per Dimaro. Sede ormai storica del primo ritiro stagionale che tra l'altro ieri hanno raggiunto anche i due signori di cui sopra, indipendentemente dalla squadra. Ognuno con mezzi propri: poi, l'incontro al quartier generale dello Sporthotel Rosatti e infine ai bordi del campo dello stadio di Carciato, dove nel pomeriggio la squadra ha svolto il primo alenamento tra le Dolomiti. Una squadra a metà, per la verità, nel senso che tanti sono i giovani e i meno giovani in transito, destinati al prestito o alla cessione, e diversi sono gli assenti illustri. Innanzitutto Insigne: il grande punto interrogativo di questa sessione di affari tinta d'azzurro. Intanto, per Giovanni Di Lorenzo è scattato l'ulteriore anno di prolungamento già previsto nel rinnovo dello scorso anno (quattro più uno). La nuova scadenza del contratto è giugno 2026.