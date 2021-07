Il Napoli è a Dimaro

Cronaca 15 Luglio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



La squadra è arrivata in Trentino dove svolgerà la prima parte del ritiro estivo dal 15 al 25 luglio.





Cronaca15 Luglio 2021Corriere dello SportLa squadra è arrivata in Trentino dove svolgerà la prima parte del ritiro estivo dal 15 al 25 luglio. La stagione 2021-22 del Napoli è ufficialmente iniziata. Nella giornata odierna la squadra allenata da Luciano Spalletti è arrivata a Dimaro, frazione del comune italiano di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, per iniziare il ritiro. Gli azzurri si fermeranno fino al 25 luglio con due amichevoli previste per il 18 (contro il Bassa Anaunia) e 24 (con la Pro Vercelli).



Proprio il nuovo tecnico è stato il primo a scendere dal bus, accolto dagli applausi dei circa cento tifosi presenti. Spalletti ha convocato 27 giocatori per la preparazione in vista della nuova stagione, in attesa di capire se avrà a disposizione anche il neo-campione d'Europa Lorenzo Insigne: il fantasista sta ancora lavorando con la società sulla trattativa per il rinnovo.



